Naise taunimisväärselt nutikas viis vaipade puhastamiseks

Ameeriklanna Ashley Poskin ei suutnud oma kõrvu uskuda, kui sõbranna paljastas talle oma perekonna iga-aastase traditsiooni autopesulas vaipu puhastamas käia.

Nõuannet kuuldes teadis Poskin kohe, et peab väärt nõu omal käel kindlasti järgi proovima.

Pesulasse jõudes pesi naine esmajärjekorras oma auto ning seejärel tõstis auto katusele ka oma vaiba, et see survepesu abil puhtaks saada. Esimene loputus jättis naise võrdlemisi nõutuks, ent õnneks ei andnud ta kõigi raskuste kiuste alla. Peagi hakkasid ka kõige kangekaelsemad plekid naise silme all kaduma.