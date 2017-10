Vaata kööki, mille remondi tulemus on interneti kaheks jaganud

Veebis ringlev fotoseeria köögist enne ja pärast remonti on inimesed kahte leeri jaganud: osa neist leiab, et uus tulemus on suurepärane, teine pool jälle, et lahendus on väga ebaõnnestunud ja lühinägelik.

60ndate ajastutruu maja köögi ülemised pruunid kapid võeti maha, sest maja uute omanike hinnangul olid need liiga raskepärased ja rusuvad. Nende asemel löödi seina riiulid. Et sein silmatorkavam saaks, sai see selga kullaträpsulise tapeedi.

Uueks sai ka valgustuslahendus ja valamu. Majaomanikest abielupaari sõnul kulutati renoveerimistöödele kõigest 200 eurot.

Tõsi on, et köök näeb välja teistsugune kui varem. Kuid paljud internetikommentaatorid leiavad, et ülemiste köögikappide eemaldamine oli suisa kuritegelik ja avatud riiulid näevad välja üsna viletsad.

Kumba koolkonda kuulud sina?