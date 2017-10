Lamekatuste ehitamine on trendikas

„Tänapäevane lamekatus on pikaealine ja paljudel juhtudel ainulahenduseks hoonete katuste ehitamisel, kuna ehitatava katuse mõõtmed ei ole piiratud,“ ütleb 25 aasta katuste ehitamisega tegelenud OÜ Evari Ehitus juht Rein Kala, lisades, et lamekatuse eelis on ka see, et seda saab ehitada kõigile hoonete tüüpidele.

Tavalise lamekatuse tüüpkonstruktsioon koosneb järgmistest kihtidest:

Katuse kandekonstruktsioon, milleks enamikel juhtudel on puit, metall või betoon.

Aurutõke, milleks kasutatakse ehituskilet, bituumenrullmaterjale, alumineeritud materjale.

Vajadusel soojustus- ja tuulutuskiht, milleks kasutatakse kõvasid ehitusvillasid, vahtsoojustusplaate, kergkruusa.

Hüdroisolatsiooni- ehk katuse kattekiht.

Trendid lamekatuste ehitamises

Viimasel ajal on lamekatuseehitusel trendiks saanud alumineeritud iseliimuva aurutõkke kasutamine profiilplekist kandepaneelidel. Paigaldatud aurutõkke peal on võimalik ehitajal käia, mis omakorda muudab lamekatuste ehitamise mugavamaks ja ohutumaks. Eriti sobilik on materjali kasutada tavapärasest niiskemate ruumide lamekatusekonstruktsioonides.

Betoonist kandekonstruktsiooniga lamekatustel on populaarseks soojustus- ja aurutõkkematerjaliks vahtklaas. Vahtklaasist plaadid paigaldatakse kohale kuuma bituumeniga. Tulemuseks saadakse väga vastupidav, heade füüsikaliste omadustega konstruktsioonikiht, mille peale on võimalik ehitada nii tava- kui pööratud katuseid. Vahtklaasi on kerge ja hea töödelda tavaliste puidutöö jaoks mõeldud tööriistadega. Eriti hea on vahtklaasi kasutada kohtades, kus katus peab taluma suuremaid koormusi ja kus katuse all on niiskemad ruumid.

Järjest aktiivsemaks on muutunud erinevat värvi pealmise hüdroisolatsiooni- ehk kattekihtide kasutamine, kusjuures eelistatud toonideks on punane, pruun, roheline ja must. Viimasel ajal on palju kasutatud valge puistega katusekattematerjale, mis peegeldavad katuselt tagasi valgust ja soojust, suvekuudel ei kuumene katused üle ja seeläbi püsib katus ka kauem töökorras.

Kuna selle sajandi teisel kümnendil on tõusnud ehitustel märksõnaks energiatõhusus, on muutunud paksemaks ka lamekatuste soojustusmaterjalide kihid. Erinevatel hoonetel võivad soojustuse materjalid ja paksused olla erinevad, sest energiatõhususe miinimumnõuded kehtivad hoonetele tervikuna ja seepärast on vaja igat ehitist vaadata iseseisva üksusena, sealhulgas ka lamekatuseid.

Ära ei tohi unustada katuse hooldust!

Iga katusekatte puhul on väga oluline nende eluea pikendamiseks katuseid hooldada. Katuseid on soovitav hooldada vähemalt kaks korda aastas: kevadel pärast lume sulamist ja sügisel enne külmade tulekut.

Eelkõige peab katus olema puhas igasugustest kõrvalistest asjadest nagu puude lehed, lindude poolt toodud kondid, vanad kasutuks muutunud juhtmed, antennid, muud inimese poolt katusele toodud ebavajalikud asjad. Katuselt tuleb eemaldada kogu sammal ja igasugune isetekkeline taimestik.

Aeg-ajalt peab hindama kattematerjali seisundit ja vajadusel katta vigastatud või kulunud kate uuega. Samuti tuleb jälgida katusematerjali alla tekkida võivaid aurukotte ja materjalide kerkeid ning vajadusel need eemaldada. Kontrollima peab ka rullmaterjalide liitekohtade tihedust ja vajadusel teha vajalikud parandustööd.

Õigesti projekteeritud ja ehitatud lamekatustelt ei ole reeglina vaja talvel lund rookida.

Lamekatuste ehitamine nõuab teadmisi ja kogemusi

Lamekatuste ehitamine nõuab erialaseid teadmisi ja pikaajalisi kogemusi. On soovitav kasutada pikemat aega katuseid ehitavate firmade teenuseid. Nii hoiate kokku aega, vahendeid ja saate katusele kindla garantii.

„Alati on soodsam ehitada üks kord ja korralikult, kui mitu korda ikka uuesti ja uuesti,“ ütleb OÜ Evari Ehitus juhataja Rein Kala.

