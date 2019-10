Puust ja punaseks: mida ütleb energiamärgis sinu kodu kohta?

«Energiamärgis on energiatarbimist kajastav dokument, mis näitab, kui palju hoone tarbib energiat, mis kulub selle kütmisele, jahutamisele, vee soojendamisele, ventilatsioonile, valgustusele ning võimaldab võrrelda seda teiste samaväärsete hoonete energiatarbimisega,» ütles Uus Maa maakler Monika Haljaste.

Dokumendi algusaegadel telliti EM Energiamärgis OÜ juhatuse liikme Erik Meybaumi sõnul energiamärgiseid päris palju, ent kuna tulemused Eesti hoonetele olid lõppkokkuvõttes võrdlemisi kehvad, siis on ka see praktika aja jooksul hääbunud ning huvi energiamärgiste vastu minimaalseks jäänud.

Küll aga tehakse aastas suures koguses uutele hoonetele energiamärgiseid, kuna need on kohustuslikud. Ilma energiamärgiseta ei saa hoonele nimelt ehitus- ega ka kasutusluba väljastada, täpsustas Meybaum.

Elamu energiaklass sõltub sellest, kui palju tarbitakse hoones energiat. Olulisteks faktoriteks on sealjuures ka hoone vanus, kasutatud ehitusmaterjalid, energiaallikad, ventilatsiooniseadmed aga ka akende kvaliteet.

Karin Soome leiab, et uued ja oluliselt renoveeritud majad peaksid vastama energiatõhususe klassile A, B või C. Vanemad majad on maakleri sõnul aga juba veidi madalama energiaklassiga.