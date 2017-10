Meeldetuletus: on aeg gaasiseadmete korrasolekut kontrollida

Selleks, et külmade ilmade saabudes ei juhtuks traagiliste tagajärgedega õnnetusi, tasub veenduda oma gaasiseadmete ja -paigaldiste ohutuses. Kõige tüüpilisemad kodutarbija gaasiseadmed on gaasiveesoojendi, gaasipliit ja gaasikatel.

Alates 2018. aastast muutub kohustuslikuks vingugaasianduri kasutus eluruumis, kuhu on paigaldatud korstnaga ühendatud gaasiseade. Vingugaasiandur ei ole kohustuslik nendes kodudes, kus tehniliste ja ehituslike abinõudega on välistatud vingugaasi teke ja ruumi sattumine.

Gaasiõnnetused saavad reeglina alguse ilma spetsialiste kaasamata tehtud omavolilistest ehitus- ja seadmete ümberpaigaldustöödest. «Gaasi lekkest tekkinud plahvatused on ohtlikud ning nende mõju ei piirdu kunagi konkreetse korteriga. Vingugaasi ei ole võimalik näha ega tunda, see on värvitu ja lõhnatu,» hoiatab ERGO varakahjude grupi juht Erko Makienko.

Tehnilise Järelvalve Amet soovitab gaasiseadmeid ja -paigaldisi lasta spetsialistil kontrollida ja hooldada vähemalt kord aastas. Gaasiseadmetele kehtestatud nõuete ja ohutuse tagamise eest vastutab alati omanik, korterisiseste seadmete puhul on selleks korteriomanik. Ühiskasutuses olevate seadmete puhul vastutavad aga kõik korteriomanikud ühiselt.