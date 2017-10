Fotod: Portugali tulekahju tekitab Eesti aedades kummalisi nähtusi

Fotod postitanud Ave Aruoja sõnul on vaht tihke ja kleepuv. Sarnasest nähtusest räägivad ka mõned fotosid kommenteerinud inimesed: öeldakse, et siin-seal on vesi vahutordine ja tuhane, õhus levivat ka tuhahaisu, teised ütlevad, et vihmavee kogumise nõud on täis tumehalli vahutavat vedelikku.

Kummaline vaht vihmaveerennides. / Erakogu

Vaht õueharja küljes. / Erakogu

Grupi kasutajad on üsna ühisel meelel selles, et tegu on tõenäoliselt Portugali massiivsete tulekahjude jääknähtude ehk tuhaga, mis sealtkandist nüüd siia jõudnud on.

