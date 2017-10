8 asjaolu, mis võivad potentsiaalse koduostja kinnisvara juurest eemale peletada

1. Liiga palju ukselukke

Kaks lukku ühe ukse kohta on enam-vähem veel aktsepteeritav. Kui see kogus aga kordades suuremaks kujuneb, võib huvilistel hirm naha alla pugeda. Mitte keegi ei taha elada piirkonnas, kus pole ohutu.

2. Kunstiteosed, mis tekitavad ebamugavust

Teame ju küll, et kunst on kunstis kunsti näha. Mõne inimese maitse ei pruugi aga sobida teise inimese maitsega.

3. Topised

Ka nende puhul valitseb õhkõrn piir maitsekuse ning antipaatia vahel.

4. Puudulikud või pooleliolevad parandustööd

Kodu soetades seisame ikka silmitsi teatud uuenduskuuriga, ent kui uue koduga kaasnevad kohustused paistavad üle pea kasvavat, võib ka see potentsiaalsed ostjad eemale peletada.

5. Vaenulikud koduloomad

Täpselt nii nagu kõik loomad ei ole tegelikult vaenulikud, ei pruugi ka kõik inimesed osutuda loomasõpradeks. Oma kodu huvilistele tutvustades võid lemmikloomad igaks juhuks silma alt ära viia.

6. Mustus ja korralagedus

Meis kõigis on üks väike pedant peidus ning kodu otsides annab see endast eriti teravalt märku. Veendu, et oled majapidamise korda teinud, enne kui inimesed enda eluruumi uudistama lased.

7. Salapärased lõhnad ja aroomid

Mõned lõhnad jäävad majapidamisse aastateks - mõnikord on kasu mõne suurema mööblitüki või disainielemendi ära viskamisest. Mõnikord piisab aga lühikesest tubade tuulutamisest, et likvideerida kõik kahtlased aroomid. Kui tahad huvilistele aga eriti muljet avaldada, võid kostitada neid hiljuti ahjust tulnud koogi või pirukatega. Küpsetiste aroom täidab kogu elamise ning loob ka potentsiaalsete ostjatega usaldusväärsema suhte.

8. Interjöör, mis toob kananaha ihule

Aegunud disainielemendid ja oma aja ära elanud viimistlustehnikad - kui potentsiaalsed koduostjad ei ole just minevikust pärit, võid proovida oma kodu veidi kaasajastada, enne kui müüki kaalud.