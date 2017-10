Video: algoritmide toel kerkinud jalustrabav kontserdisaal

Hamburgi uus kontserdisaal, Elbphilharmonie, mahutab ühtekokku 2100 inimest. Šveitsi arhitektide Jacques Herzog ja Pierre de Meuroni disainitud kontserdisaali ehituseks kulus 843 miljonit USA dollarit ehk siis üle 717 miljoni euro.

Mehed ühendasid jõud Jaapanist pärit akustika eriteadlase Yasuhisa Toyotaga, kelle käte ja terava pilgu all on muuseas valminud ka Walt Disney kontserdisaal Los Angeleses ning Suntory kontserdisaal Jaapanis. Mehed kasutasid erinevaid algoritme, et luua 10 000 unikaalset akustilist paneeli kontserdisaali auditooriumi tarbeks.

Valminud kontserdisaal särab ja hiilgab, tõestades, et see kaua tehtud kaunikene, oli oma ootust väärt.