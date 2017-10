Viie minuti pikkune tegevus, mis peab mahtuma iga pere kodusesse argiõhtusse

Argiõhtutel ajab üks toimetus teist taga: õhtusöök, järgmise päeva asjade kokkupanek, pesemine, kodu koristamine ja ongi uneaeg. Tihti tunnevad eriti väikeste laste vanemad, et neil ei jää laste jaoks piisavalt aega. Üks blogija on avastanud aga eriti lihtsa ja kõigest viit minutit nõudva nipi, mis tugevalt leevendab nii vanemate kui laste läheduse ja koos olemise vajadust.

Kolme lapse täiskohaga töötav ema Kelly kirjutab oma blogis Happy You, Happy Family, et selleks tuleb kogu perega vanemate voodisse pugeda ja seal mõnda aega lihtsalt olla ning kaisutada.

Kui ta seda esimest korda katsetas, rabasid tulemused teda väga: lapsed avanesid sekundiga ja hakkasid ise oma päevast ning rõõmudest ja muredest rääkima. Kui pere pärast kaisutamist argitoimetuste juurde naases, osalesid lapsed õhtustes toimetustes vabatahtlikult ja palju enam kui muidu. Ka kaklusi ja kraaklemisi oli vähem ning kogu pere oli rõõmsameelsem.

Tol õhtul esmakordselt ei tundnud Kelly pärast laste magamapanekut, et ta sai sel päeval liiga vähe lastega koos olla. Nüüd on sellest viiest minutist saanud nende argiõhtute traditsioon, mis eelneb alati kõigele muule. Majas on vähem jonni ja kaklusi, kõik pereliikmed on rõõmsamad.

Kas teie peres on midagi sarnast kasutusel?