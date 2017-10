Lumi tulekul: neli tähtsat aiatööd, mis kindlasti enne ära vaja teha

Külmaõrnad taimed

Kui sul on aias taimi, mis meie kliimas ei talvitu, on viimane aeg need talvekorterisse viia, olgu siis tegu päris toa või mõne ruumiga, kus temperatuur neile talvitumiseks sobiv. Valmista need taimed talvitumiseks korralikult ette vastavalt sellele, milliseid tingimusi nad talve üleelamiseks vajavad.

Korista suvetaimed

Kõik üheaastased ilu- ja köögiviljataimed tuleks enne esimest lund ära korjata. Külm nõrgestab taimi kohutavalt ja teeb neist soodsa sihtmärgi talvitumiskohta otsivatele kahjuritele, keda sa oma aeda kindlasti ei igatse.

Istuta talvised taimed

Kui kavatsed talveks aeda kuidagi kaunistada, siis on viimane aeg selle tarbeks istutustööd ära teha. Näiteks on tagumine aeg kanarbikkude istutamiseks. Enne lund võiks maha panna ka kevadiste lillede sibulad, vastasel juhul võib maa juba läbi külmuda.

Kata katmistvajavad

Kõik taimed, näiteks roosid, mis jäävad küll õue, aga vajavad talvitumiseks katet, võiks enne esimest lund ka ära katta. Roosidele piisab esialgu muldamisest, kapitaalset katet nad kohe ei vaja.