6 väga halba kodust harjumust, millest oleks targem ruttu loobuda

Kui tahad, et asi paraneks, väldi järgmisi möödapanekuid.

Sodisahtli ülekuhjamine

Väga hea, kui kodus on üks selline koht, kuhu võid asju ajuti lihtsalt käest ära visata. Aga ohtlikuks muutub asi siis, kui armastad seda kohta tihti asjadega üle kuhjata. Üldjoontes üldse võiks ka sodisahtel olla nii organiseeritud kui vähegi võimalik.

Kokkamissegadus

Paljudel on halb harjumus teha söök valmis ja jätta köök koristamata. Hiljem tundub selle tööga otsast alustamine aga juba tüütu kohustusena ja jääbki tegemata. Ja nii hakkab segadus kogunema. Pealegi on juba settinud segadust raskem kõrvaldada.

Mustuse eemaldamata jätmine

Kui midagi läheb maha või ümber, tuleks see kohe ära koristada, sest kuivanud plekke ja laike on oluliselt raskem puhastada kui värskeid. See kehtib absoluutselt kõige kohta, alates pliidile loksunud pudrupiimast lõpetades punase veini plekiga diivanil.

Ajakirjade kuhjamine

Pole mingit põhjust hoida alles juba loetud ajakirju ja ajalehti. Võid need otseteed vanamapberisse toimetada, nii on kodu palju segadusevabam ja puhtam.

Pesupesemise edasilükkamine

Kui venitad pesupesemisega seni, kuni viimane komplekt puhtaid rõivaid seljas, tekib tohutu segadus puhta pesu kuhjade, kuivatamise ja kõige muuga. Pesupesemisest saab painav kohustus. Selle asemel pane rõivad pessu kohe, kui masinatäis koos on.

Rõivaste toolile viskamine

Paljudel on see üks tool, voodiserv või muu koht, kuhu visatakse kõik seljast võetud riided. Ja nii neid muudkui koguneb sinna, see tekitab aga hooletust ja segadust kogu elamises. Selle asemel pane riided, mis seljast võetud, kohe kappi või pessu. Oluliselt lihtsam.

