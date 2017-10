Uue kodu saab laenuga osta enne vana müümist

ASi Bigbank ärilaenude ja kinnisvaralaenude üksuse juhi Aimar Roosalu sõnul tekib vajadus koduvahetuslaenu järele eelkõige siis, kui uus kinnisvara soovitakse välja osta hetkel, kui juba olemasoleva, laenuga soetatud eluaseme müügiga pole veel alustatud või alles tegeletakse.

Selline laen sobib nii neile, kellel juba lasub eluasemelaenu kohustus, kui ka neile, kel seda ei ole. Kui on juba varasem eluasemelaen võetud, siis koduvahetuslaenu võtjale jääb kanda kaks kodulaenu ning laenulepingusse pannakse kohustus teatud aja jooksul olemasolev laen tagasi maksta. Tavaliselt annab pank sel ajal maksepuhkust ehk klient tasub vaid intressimakseid, ütles LHV panga jaelaenude juht Catlin Vatsel.

Et iga laen on riskantne maksukohustus, tuleks ka koduvahetuslaenu puhul lähtuda eelkõige pere vajadustest ja võimetest. Kinnisvaraturg on heitlik ning oht ebapädevate finantstoimingute tõttu makseraskustesse sattuda on suur.

Tihtipeale ollakse valmis investeerima kinnisvarasse juhul, kui turuolukord on soodne. Madalad hinnad kinnisvaraturul ei pruugi Aimar Roosalu sõnul kattuda aga näiteks pere prioriteetidega. Pere kasvades võib tekkida vajadus suurema elamispinna järele või muutub aja jooksul tähtsaks hoopis eluaseme kaugus lasteaedadest ja koolidest ning siis ei saa oodata vaid sobivat turuolukorda.

Iga koduvahetuslaenu taotleja peaks seega peale kinnisvaraturul valitsevate riskide analüüsima ka laenust tulenevaid riske ja piiranguid.

Tuleb jätta mänguruumi

Kinnisvara müük on aeganõudev ja stressirikas protsess. Enne kui leitakse senise kodu asemele uus, võib kinnisvaraturg olla kardinaalselt muutunud.

Koduvahetuslaenu puhul on väga tähtis arvestada teatud mänguruumiga, ütles Vatsel. Sageli ei õnnestu vana kodu soovitud aja jooksul maha müüa või hinnatakse selle väärtust suuremaks, kui on lõpuks tegelik müügisumma.

«Väidetavalt on Tallinna korterite keskmine müügiaeg kuus kuud, kuid statistika näitab, et tegelikult kümme kuud. Sama lugu on hinnaga: inimesed arvavad oma kodu väärtuseks alati rohkem, kui selle eest reaalselt saadakse,» täpsustas Vatsel.

Tihtipeale võib uue või lisanduva laenu intressimäär olla eelmise laenu intressitasemest palju kõrgem. Kui perekond on praegu, mil baasintressimäär euribor on väga madal, võimeline tasuma kahte kinnisvaralaenu samal ajal, siis intressimäärade tõustes võib laenukulu ja kuumakse kõvasti kasvada, rääkis Roosalu.

Muutused kinnisvaraturul võivad vähendada vara väärtust, vähendades ühtlasi ka tagatise väärtust. Samuti võib juhtuda, et kinnisvara ei ole enam võimalik esialgu planeeritud hinnaga müüa.

«Vana kodu müügiperioodil on kliendil korraga kaks laenu ja maksevõime võib olla piiri peal, samuti paneb pank sageli lisaks vana laenu lõpetamisele kohustuseks tagastada veel mingi summa,» ütles Vatsel. Selles asjas tuleb konsulteerida pangaga, analüüsida kõiki võimalusi ning vajadusel leppida kokku ka veidi pikemas müügiperioodis. Veidi ruumi võiks arvestustes jätta ka võimalikule hinnalangusele.

Kõige riskantsemad on loomulikult tehingud, kus laenu on võetud tagatiste vastu maksimaalselt. Kui kinnisvara hind peaks langema, võib juhtuda, et vara müügist ei saada soovitud summat, ning see võib tekitada raskusi laenu tagasimaksmisel, hoiatas Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma.