Kauaoodatud IKEA kollektsioon on viimaks kohal

Viimastel aastatel on palju kõneainet pakkunud Rootsi ettevõtte IKEA võimalik koostöö Taani disainmööblit tootva ettevõttega Hay. Pikk ootus on tänaseks läbi ning kauaoodatud kollektsioon nimega Ypperlig on valmis inimesi jalust rabama.

Ypperlig kollektsioon. / popsugar.com

Minimalistlikult värske alatooniga esemed on IKEA-le omaselt taskukohaste hindadega ning Hay-le omaselt innovaatiliselt loomingulised.

Vaata kogu kollektsiooni SIIT!