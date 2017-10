Teadmatusest kulutatakse riiete pesemisele tarbetult palju raha

Sellest, et pesu saab väga tihti puhtaks ka igasuguseid pesuaineid kasutamata, ei kirjuta ainult padurohelistele suunatud portaalid. Vastavasisuline artikkel on ilmunud ka näiteks Wall Street Journalis.

Mõistagi vajab pisut pesuvahendit pesu, mis on silmnähtavalt määrdunud, aga väga suur osa täiskasvanud inimese riietest ei saa kunagi plekiliseks. Seega pole väidetavalt ka mingit põhjust neid pesuvahendiga pesta, vahendab koduportaal Today Home.

Portaal viis läbi ka katse, kus pesi ühe laari heledaid sokke pesumasinas pesuvahendiga ja samade sokipaaride teised pooled samuti masinas, aga ilma pesuvahendita. Selgus, et tulemused ei erinenud üksteisest märkimisväärselt.

Selgus, et ka lõhn on vahendita pesul täiesti vastuvõetav - probleeme võib tekkida juhul, kui sulle puhta vee lõhn ei meeldi, sest just selle järgi vahendita pestud pesu lõhnab.

Kas oled proovinud pesuvahendi pesule lisamata jätta? Millised on olnud tulemused? Kas kasutad pesuvahendit igal pesukorral?