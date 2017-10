Üks mööblitükk kaob poodidest segastel põhjustel nagu soe sai

Miskipärast on järsku läinud tohutult moodi retrotoolid, mis näevad tõepoolest ilusad välja, kuid on kasutajate sõnul istumiseks suhteliselt ebamugavad. Sellest hoolimata ostetakse neid kokku massiliselt ning kõik vähegi teadlikumad kodusisustajad on toolist vaimustuses.

Hullus sai alguse ühest kinnisest disainile pühendatud Facebooki-grupist, kus keegi küsinud nõu, missugused toolid osta söögilaua äärde. Seal soovitati kahest toolist koosnevat komplekti, mis järsku kõigi südamed võitis.

Toolid on lihtsad, tikkjalgadel ja kaetud sametriidega, kuid näevad juba peale vaadates välja sellised, et söögilaua äärde ehk sobivad tõesti, aga pikka aega nendel istuda ei sooviks.

Uuena saab neid hetkel osta sellistelt tootjatelt nagu Eggree ja Giantex. Esimese toolid on pisut kallimad – komplekt maksab veidi üle 90 euro –, kuid disaintoolide kohta siiski naeruväärselt odavad. Giantexist saab kauba kätte veel soodsamalt.

Eestlased saavad toolid kõige mugavamalt kätte Amazonist, kuid tuleb arvestada, et kogu aeg ei pruugi neid seal tänu tohutule menule saadaval olla. Siis tuleb pisut oodata ja peale passida, kuni need jälle müügile tulevad.

Kuidas tundub? Kas mõistad, miks need nii menukad on või ei suuda sa nende toolide ilu näha?