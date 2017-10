Huvitav võimalus: vabariigiaegne taastatud talu ootab hinnapakkumisi

Pärnumaal Tõstamaa vallas asuv mereäärne Oja talu on korda tehtud nii seest kui väljast. Talukompleksi kuulub neli hoonet: peamaja, saunamaja suveköögiga, ait ja kuur.

/ KV.EE

/ KV.EE

Peamajja mahub neli tuba, suvekuudel kasutatav katusealune ja avar terrass maja ühes otsas.

Taluga läheb uuele omanikule üle sisuliselt kogu sisustus ja lisaks veel hulgaliselt tehnikat, näiteks mootorpaat, murutraktor, robotniiduk, maastur ja suisa päikeseelektrijaam.

/ KV.EE

/ KV.EE

Selge on see, et saja euroga omanik seda pärli ei loovuta, kuid pakkumistele on müüja igal juhul avatud.

Rohkem infot leiab kinnisvaraportaalist KV.EE.

Mis hinnaga sina sellise maja ära ostaks?