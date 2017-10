Uuendusliku kinnisvaraäriga end verinoorelt rikkaks töötanud mees õpetab oma jälgedes käima

Britt Akshay Ruparelia alustas oma kinnisvaraäriga kõigest 12aastaselt. Tema plaan on kukutada senine kinnisvaraäri, kus klientidelt kooritakse hiigelsummasid, ja asendada see märksa taskukohasema teenusega, vahendab Daily Mail. Tänaseks 19aastase noore ärimehe plaan on olnud edukas, tema firma Doorstep väärtuseks on praegusel hetkel 12 miljonit naela. Edu võti aga peitub selles, et ta küsib äärmiselt madalaid vahendustasusid: majamüügi eest kasseerib ta näiteks kõigest 99 naela, mis on Suurbritannia hindade juures väga väike raha.

Praegu on Ruparelia ettevõte Suurbritannias populaarsuselt 18. kinnisvarafirma. Tema edu võtmeks on madalate hindade kõrval suurepärane, arvestav ja kliendi huve esikohale seadev klienditeenindus. Tema maakleriteks on peamiselt kodused emad, kes teevad mehe sõnul oma tööd erilise pühendumusega. Samuti usaldavad kliendid selliseid maaklereid tema sõnul palju rohkem.

Nii madalad hinnad kui meeldivad maaklerid ongi põhjus, miks kliendid Ruparelia ettevõttele sisuliselt ühe suure massina peale valguvad. "Pole ju mitte mingit mõtet maksta kalli ülikonnaga kallis autos maaklerile hiigelsummasid selle eest, et ta sinu kinnisvara pildid internetti riputab. Samas osav müügiinimene kulub kinnisvaramüügis siiski marjaks ära, eraisikul ise on seda tüütu teha. Ja siinkohal ongi meie ettevõte õige valik: taskukohane ja professionaalne," selgitab mees.

Oxfordi ülikoolis majandusõpinguid alustanud noormehe äri on nii edukas, et ülikool on praeguste plaanide kohaselt mõneks ajaks ootele pandud: ta ei saa lihtsalt ettevõttest niivõrd palju eemal olla nagu ülikool eeldab.

Ta usub, et Doorstep on teerajajaks ja varsti muutub tema eeskujul kogu maailma kinnisvaraäri kliendisõbralikumaks ja odavamaks.

