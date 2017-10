Suur tüli: naabrid tahavad keelata lastel õues mängimise

Suurbritannias said Greater Manchesteri piirkonna lastega elanikud oma kinnisvarahaldurilt kirja, milles paluti oma lapsi ohjeldada. Kaaselanikud olevat kaevelnud, et lapsed mängivad õues, tänaval ja parkivate autode ümbruses ning see häirib neid, vahendab Daily Mail.

Kirjas seisab, et lapsed, olenemata nende vanusest, tohiksid mängida ainult oma koduaias. Teiste lastega tänaval tegutsemine peaks nii kinnisvarahalduri kui lastetute perede hinnangul olema keelatud, sest see häirib neid.

Lastetud paarid pelgavad peamiselt oma vara ehk siis autode pärast - arvatakse, et lapsed võivad mänguhoos masinaid kahjustada.

Lapsevanemad on saadud kirjast mõistagi raevunud. Üks lapsevanem, Kelly McFie ütleb, et piirang on absurdne: tema kolis piirkonda just sellepärast, et seda reklaamiti kui peresõbralikku kanti. Nüüd aga tahetakse lapsed üksteises eraldada ja oma koduaedadesse suruda.

Esmalt keelati lastel ühiskasutataval rohealal pallimängud. Siis keelati neil tänaval ratastega sõitmine. Kinnisvarahalduri sõnul peaks lapsed kõiki neid mänge mängima oma koduaias. Esialgu üritati piiranguid kehtestades rõhuda laste turvalisusele, kuid see põhjendus vanemaid ei veennud: tegemist on vaikse piirkonnaga äärelinnas, kus puudub pea igasugune liiklus. Pealegi on lasteseltskondadega alati kaasas mõni lapsevanem.

Vanemad on otsustanud asjale ametliku käigu anda ega kavatsegi piirangutega leppida.