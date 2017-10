Üks naine on abikaasale koostatud poenimekirjaga interneti tagajalgadele ajanud

Era Londhi on leppinud, et lihtsa ja napi nimekirja puhul toob tema abikaasa poest ikka valesid asju. Seepärast paneb ta juba mõnda aega iga eseme juurde kirja kõikvõimalikud märksõnad, millele toode vastama peab: näiteks saab kirja värv, kuju ja suurus, viljade puhul ka küpsusaste, kirjutab The Kitchn.

Ühel hetkel otsustas naine, et tema põhjalikud nimekirjad võiks olla jagamist väärt: ehk on abiks teistele perenaistele, kel samuti muresid sellega, et mehed ei suuda poest kuidagi õigeid asju koju tuua. Nii postitas Londhi foto oma nimekirjadest Twitterisse.

This is the task I gave to my hubby last weekend!! Even U guys shud follow this list for happy customers #bigbasket #grofers #reliancefresh pic.twitter.com/cGkPuRAvE9 — Era Londhe (@eralondhe) September 23, 2017

Reaktsioonid, mis selle peale laekusid, olid üsna vastandlikud: osa inimesi leidis, et tegu on väga nutika lahenduse ja tõelise pühendumisega. Teised seevastu ütlesid, et Londhi naeruvääristab oma meest ja peab teda saamatuks ning rumalaks.

Milline on sinu seisukoht? Kas naine teeb oma mehe sel moel rumalaks?

Kes teie peres poes käib ja kes koostab nimekirju?