Foto: Muinsuskaitseamet tunnustas väga omapärast maja

12. oktoobril toimunud Muinsuskaitseameti tunnustamisel anti tänukirjad üle 35 möödunud aasta tublimale kokku 11 kategoorias, kirjutab amet oma kodulehel.

Tunnustatavate hulgas oli nii hästi restaureeritud mälestisi, tublisid omanikke kui virtuoosseid meistrimehi. Tunnustatavate valimisel pöörati sel aastal eriliselt tähelepanu just mälestiste omanikele ja meistritele, sest esimeste tahtmisest ning teiste oskustest on tegelikult kinni kultuuripärandi säilimine, seisab ameti pressiteates.

Kodustiili lugejatele võiks huvi pakkuda Luua mõisa kavaleridemaja, mis sai tunnustuse kui hästi restaureeritud mälestis.



«Luua mõisaansamblisse kuuluv kavaleridemaja on rikkaliku dekoratiivse šveitsipärase puitdekooriga muinasjutuline ehitis. Hoone nüüdseks lõpule jõudnud väga hoolikas ja detailitundlik renoveerimine on olnud aastatepikkune protsess, kuid tööde tegemine omanikule jõukohaste etappide kaupa on taganud suurepärase kvaliteedi. Hoone ja aed said 2017. a Kauni kodu konkursil auhinna kui "Kaunis muinsuskaitseobjekt,» seisab kavaleridemaja foto allkirjas Muinsuskaitseameti Facebooki-lehel.