Viis väga menukat sisekujundustrendi, mis lihtinimestele närvidele käivad

Menukas perefoorumis Mumsnet on vaatluse alla võetud praegu väga popid trendid, mis lihtsale inimesele sugugi meele järele ei ole.

Sametdiivanid. Inimesed kurtsid, et see materjal näeb välja odav, on katsudes ebameeldiv ja läheb ruttu koledaks. Foorumikasutajad ei suuda mõista, milles selle materjali fenomen seisneb.

Must köögimööbel. Lapsevanemad nõustuvad, et see on stiilne ja mõjub muljetavaldavat, kuid lastega peredes olevat must köök ääretult ebapraktiline, sest raske on leida mööblit, mis rohkem määrduks.



Tobedad aksessuaarid. Kõikjal rippuvad südamed, kujukesed, pärjad ja muu taoline kila-kola praktilistele pereinimestele meelejärele ei ole.



Mõtteterad. "Ela, naera, armasta" ja muud taolised kulunud inspireerivad tsitaadid on inimesed surmani ära tüüdanud ja foorumis avaldatakse imestust, kes küll neid endale vabatahtlikult koju ostab.



Hall interjöör. Skandinaaviamaadest massidesse läinud hall sisustus Mumsneti kasutajaid võlunud ei ole. Seal peetakse halli masendavaks ja depressiivseks.



Millised on need hetketrendid sisustuses, mis sulle sugugi meelejärele ei ole? Millised trendid sinu meelest tagasi võiks tulla?