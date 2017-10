Mis oleks, kui koliks... Suure-Jaani?

Miks Suure-Jaani?

Suure-Jaani linn asub Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas. Linna üheks eeliseks on see, et see asub peaaegu keset Eestit – Viljandist 20 km-, Tartust 90 km- ja Tallinnast 140 km kaugusel.

Suure-jaani on väike, kuid ilus. Keset linna ilutseb paisjärv, mille ühel pool kallast püüab pilke punase torniga kirik, teisel pool aga hoolitsetud supelrand. Tänavad on prügivabad, eramajad on enamjaolt korda tehtud ja suurte aedadega. Kevadel ja suvel näeb linnapildis palju rohelust ja lilli, talvel aga jõulutulukestega kaetud maju ja kuusehekke.

Õhtul koera või lapsega jalutama minnes võib juhtuda, et keegi sulle tänaval vastu ei tule. Aga pole hullu, vestluskaaslasi leiab alati toidupoe kassajärjekorrast. Ühesõnaga, kui sulle meeldib pigem omaette hoida, on Suure-Jaani ideaalne koht elamiseks. Kui tahad osa saada aga aktiivsest ja ühtehoidvast kogukonnast, on Suure-Jaani taaskord ideaalne elupaik. Erinevaid huviringe, kontserte, laatasid ja pidusid seal jagub.

Suure-Jaani kirik. Foto: ELMO RIIG/SAKALA/SCANPIX

Mis räägib Suure-Jaani kahjuks?

Suure-Jaanis ei ole kino, ööklubi, suurt kaubanduskeskust, spordiklubi ega teatrit. Aga millises Eesti väikelinnas oleks?

See, et teatris või riidepoes tuleb käia mujal, ei ole linna-või vallaelanikele ilmselt niivõrd suur probleem. Inimesi vihastab pigem see, et elementaarseid asju ei ole. Suletud on kõik pangakontorid, bussiliiklus on nadi ja apteegid pannakse enne tööpäeva lõppu kinni. Teine asi on muidugi ka piiratud töövõimalused.

Ilmselt nii mõnigi elanik mõtleb, miks ei võiks olla Suure-Jaani selline väikelinn, kus on oma pagariäri ja lihapood, armas kohvik, kus pärast väsitavat tööpäeva kohvi juua ja kooki süüa, bussiliin, mis sõidab kasvõi korra päevas Tallinna poole jne.

Suure-Jaani keskväljak / ELMO RIIG/SAKALA/SCANPIX

Kui kallis?

Kinnisvara liigub Suure-Jaani kandis pigem tutvuste kaudu. Mõned pakkumised on saadaval aga ka kinnisvaraportaalides: 2–4-toaline korter Suure-Jaani vallas maksab umbes 10 000-20 000 eurot. Üürikortereid pigem napib.

Renoveerimist vajava maja võib Suure-Jaanis saada juba 10 000-20 000 euroga. Ühe kaasomandis maja järvekaldal saab hetkel osta 50 000 euroga, uhke villa aga 200 000 euroga.

Foto: KV.EE

Foto: KV.EE

Koolid?

Pikka aega oli Suure-Jaani linnas üks gümnaasium, alates õppeaastast 2014/2015 asuvad ühes hoones koos aga Suure-Jaani Kool (1.-9. klass) ning Suure-Jaani Gümnaasium (9.-12. klass).

Põhja-Sakala vallas asub aga veel teisigi haridusasutusi: Suure-Jaani Kooli alla kuulub naaberkülades veel kolm 1.-6. klassi haridust pakkuvat õppekohta (Sürgavere, Tääksi ja Vastemõisa), Olustveres, Võhmas, Kiriveres ja Kõpus tegutsevad aga põhikoolid.

Suure-Jaani koolimaja. Foto: Joel Urbel/SAKALA/Scanpix

Aga töö?

Tööd pakuvad elanikele nii vallavalitsus, haridusasutused, lasteaiad, toidupoed, vorsitööstus, päästekomando, kiirabibrigaad jne. Üheks suurimaks tööandjaks on Eesti Höövelliist, mille põhitegevusala on profiilliistude tootmine. Paljud Suure-Jaani elanikud käivad tööl ka maakonna keskuses Viljandis.

Umbes aasta pärast peaks valmima ka ujulaga Suure-Jaani tervise- ja külastuskeskus, mis pakub ilmselt uusi töökohti. Kompleksis hakkavad tööle perearstid, füsioterapeudid, koduõed ja hambaarst. Samuti saavad seal ruumid politsei, kiirabi, apteek ja kohvik.