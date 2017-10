Enne ja pärast: köögi täielikuks renoveerimiseks piisas ühest soodsast vahendist

Jessica Davise koduköök oli üsna nutuses seisus - kuigi mööbel oli korralik ja väljavahetamist ei vajanud, oli üldmulje siiski kõike muud kui kaasaegne. Selleks, et taskukohaste vahenditega kogu ruumile täiesti uus ilme anda, leidis naine suurepärase lahenduse, vahendab The Kitchn.

Jessica teadis, et temast pole vana mööbli lihvijat ja pahteldajat, värvimistöö sisseostmine oleks aga jälle liiga kulukaks läinud. Tuli leida mingi muu lahendus. Ja naine leidiski: kriidivärvid.

Vana köök. / www.thekitchn.com

Esiotsa oli Jessica üsna kõhklev, kuid teinud paar testvärvimis veendus ta, et kriidivärvid tõesti ei nõuagi mingit eeltööd ning jätavad pärast värvimist suurepärase tulemuse. Ta sattus värvist nii vaimustusse, et värskendas sellega ka põranda.

Värvimistöödest on tänaseks juba mõni aeg möödas ja värv näeb Jessica sõnul endiselt suurepärane välja. Järgmisel aastal on tal plaanis uus mööbel tellida, kuid ta on kindel, et kui seda plaani poleks, näeks värvitud köök veel aastaid suurepärane välja. Ka põrand on väga hästi vastu pidanud.

Uus köök. / www.thekitchn.com

