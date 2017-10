Galerii: konteineritest kuningriik keset kõrbe

Mees on planeerinud ligi 200-ruutmeetrise maja, mis koosneb täpselt samadest tubadest ja lahendustest nagu iga teinegi maja, ainult et see maja kerkib mitmete merekonteinerite toel.

Joshua Tree Residence'i nime kandva elamukompleksi ehitustööd algavad juba tuleval aastal. Californiasse kerkiva maja katus varustatakse päikesepaneelidega ning maja suurtest akendest saab edaspidi imetleda maalilist maastikupilti.