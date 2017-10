Noor ema jagab nippe, kuidas kodu sissemakse kiiresti kokku koguda

Britt Morgan Woods oli varem kõike muud kui säästlik inimene. Vastupidi: naine ütleb, et teda võis vabalt nimetada ostusõltlaseks, sest raha lihtsalt ei püsinud ta käes, see oli vaja kohe laiaks lüüa. Kuid siis tekkis perel vajadus oma kodu järele. Morgan muutis kardinaalselt oma elustiili, maksis ära võlad ja kraapis sissemakse raha kokku kõigest aastaga, vahendab Daily Mail.

Morgan räägib, et kui nende eelmise kodu omanik teatas, et kavatseb selle müüki panna, tekkis temal ja elukaaslasel Tomil küsimus, kuidas edasi. Kahe lapse vanematena tundus kõige mõistlikum osta oma kodu, kuid krediitkaardivõlgade ja igasuguse rahatagavarata tundus see võimatu. Nii otsustas noor pere säästma ja võlgu kustutama hakata.

Mõne tuhande euro suurusest krediitkaardivõlast vabanes paar kolme kuuga. Aastaga õnnestus neil kõrvale panna enam kui 11 000 eurot. Kuidas? Morgan ütleb, et midagi väga erilist ta ei teinud: võttis lihtsalt pere tulud ja kulud teravdatud tähelepanu alla ja avastas, et nad kulutavad toidule poole rohkem kui vaja oleks. Samuti läks tohutu hulk raha iga kuu riiete alla, mida keegi tegelikult ei kandnud.

Toidukulud õnnestus kontrolli alla saada, kui pere hakkas koostama nädalamenüüd ega käinud enam iga päev poes. Enne kulus toidule igakuiselt enam kui 500 eurot, nüüd alla 300. Morgan jälgib pidevalt sooduspakkumisi ja ostab allahinnatud liha ning külmutab seda. Menüü valmibki soodsate pakkumiste põhjal. Paljusid asju, näiteks võileivamäärdeid, valmistab ta kodus ise, sest nii tuleb odavam.

Lisaraha teenimiseks otsustas naine veebis müüki panna kõik üleliigse, mis nende kodus leidub. See toob talle endiselt igakuiselt sisse kuni paarsada eurot.

Oma kodu soetamisest lahutab neid Suurbritannia kinnisvarahindade juures siiski veel pisut, kuid Morgan on kindel, et hiljemalt aasta pärast elavad nad juba oma majas.

Kes tahab õppida Morgani kombel säästma, võib jälgida tema blogi.