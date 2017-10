Tallinna korteriomanik on kokku pannud täiesti geniaalse müügikuulutuse

Kuna väga raske on tuua välja üht ja jätta avaldamata teist osa sellest suurepärasest tekstist, avaldame siinkohal kuulutuse sisu tervikuna:

«1956 - sünnivad Lars von Trier, Michel Houellebecq ja sinu uus kodu Suur-Ameerika tänaval. Esinduslik klassitsistlik hoone, mille neljandal korrusel on nii hea planeeringuga korter, et ainuüksi sellele mõtlemine toob liigutuspisara silma.

Maja ees on 22 suurt puud. Kui peaks tulema apokalüpsis, siis ärkavad nad ellu nagu «Sõrmuste isandas» ja asuvad sinu kaitsele, kuna oled neid pilguga hellitanud oma kodust, mille kommunikatsioonide kapitaalremont tehti kümme aastat tagasi. Seniks kaitsevad puud sind oma võimsa koguga tänavalt tulevate liikushäälte eest.

Kui leksikonis on sõna valgusküllane, siis on seal juures just selle korteri pildid. Ka tualetis on aken. Tänavavalgustuslamp saadab oma kollased kiired õhtul WCsse. Istud seal ja õpid WC-ust lõuendina kasutades varjuloomade tegemist. Sellest oskusest saab sinu leivanumber igal peol!

Mõistagi on aken ka vannitoas. Lebad vahuses vannis nagu peategelane sensuaalsest filmist ja ootad mõnuledes kuni põliskastanid akna taga jälle roheliseks lähevad.

Köögis on suur gaasipliit. Elav tuli. Lased või pannil kuumaks ja praed kartuleid kuldseks nagu medalid, mille võitmisest sa lapsena unistasid, kuid nüüdseks oled leppinud reaalsusega.

Magamistoas on eritellimusel ARS sisustusest tellitud vasknnuppidega korralik suur kapp, mis mahutab lisaks olulisele ka kõiki neid riideid, mille sa igaks juhuks ostsid, aga ei kanna.

Majas on aktiivne korteriühistu. Aga õnneks mitte nii aktiivne, et iga nime- ja sünnipäeva puhul nad rosoljega sulle tuppa trambiks. Kuigi ilmselt nad tahaks seda teha, sest korteris on kirsipuust parkett, mille peal saad soovi korral liuelda valsisammul nagu Eduard Korotin. Ja valsi jaoks seal ruumi on - 60,7 m2. Paksud kiviseinad ja uus korteri välisuks soosib uueks omanikuks ka inimest, kes soovib kuulata muusikat kõvasti naabreid ärritamata. Küll aga on peagi KÜ eestvedamisel plaanis ka maja koridorid esinduslikuks renoveerida.

Omamoodi rekord sünnib aga maja taga. Sinna saad parkida oma auto, millest väntab filmi turvakaamera. Ilmselt maailma kõige igavamat, aga ilusamat filmi. Sest kurjategijaid sinna ei sattu, aga hoov on puhas ja kaunis nagu sinu hing kui sa selle korteri ära ostad. Jalgratas on võimalik parkida ka korteri juurde kuuluvasse keldriboksi. Kuigi selle korterielanikuna sa tegelikult kumbagi igapäevaselt ei vaja, sest 10 minutiline jalutuskäik viib sind üle Rahvusraamatukogu Raekoja Platsile või siis seades sammud teise suunda Tallinna vanimasse kaubanduskeskusesse Kristiine.»

