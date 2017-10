Sisekujundajad soovitavad: 5 värvitooni, mis sind õnnelikuks teevad

1. Kollane

Kujutad ette soojemat tooni kui kollane? Kollane värv tõstab tuju ning loob positiivse atmosfääri.

2. Roheline

Roheline viib alateadvuslikult mõtted loodusesse. Lisaks oma rahustavale toimele aitab roheline värvitoon ka lõõgastuda ning mõtteid koondada.

3. Sinine

Sinine värvitoon sümboliseerib lojaalsust ja usaldusväärsust. Paljud inimesed leiavad, et suudavad siniste seinte vahel paremini keskenduda ja rahulikku meelt säilitada.

4. Roosa

Teatud roosad värvitoonid lausa pakatavad energiast ja elujõust. Roosa värvitoon on lustlik, inspireeriv ning teatud varjundites ka sensuaalselt romantiline.

5. Punane

Punane on üks julgemaid värvitoone, mida sa oma majapidamises kasutada võid. Mitmed uuringud on näidanud, et see tõstab vererõhku ning stimuleerib inimeste emotsionaalsust.