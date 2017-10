Galerii: seltskonnatäht püüab lahti saada oma kodust Trumpi korterelamus

Jocelyn Wildenstein on ühe korra oma uskumatult luksuslikku elamist juba maha ärida püüdnud, kuid siis ei saatnud teda edu. Nüüd on naine uuel katsel, vahendab kinnisvarauudiste portaal Realtor.

Esialgu üritas naine uut omanikku leida 13 miljoni dollariga. Kui see tükk aega ei õnnestunud, võttis ta kaheksa kuud mõtlemisaega ja pani nüüd korteri uuesti 11 miljoni dollariga müüki.

51. korruse korteril on mitu privaatset lifti, viis magamistuba ja neli vannituba. Korteri akendest avanevad päris vapustavad vaated New Yorgile ja Manhattanile.

Trump Tower on üsna eksklusiivne ja luksuslik korterelamu, mille juurde kuulub uksehoidja, terviseklubi ja veinikelder.

Vaata kindlasti galeriid!

https://www.realtor.com/news/celebrity-real-estate/jocelyn-wildenstein-trump-world-tower-price-cut/?iid=rdc_news_hp_carousel_theLatest