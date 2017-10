Tõsta oma kodu energiatõhusust järgneva 3 meetme abil

1. Vali kvaliteetsed materjalid, mis kestavad kaua

Kvaliteetsete materjalide kasuks tuleb otsustada juba koduehituse algusfaasis. Vali materjalid, mis on erinevate tingimuste suhtes keskmisest vastupidavamad ja mille puhul on kindel, et ajafaktor neile liialt kiiresti ülekohut ei hakka tegema.

2. Hea soojusisolatsioon

Väärt soojusisolatsioon tagab tõhusama soojuspidavuse ning madalamad küttekulud.

3. Piisav õhuringlus

Ära vali kõige odavamaid aknaid ja ära hoia raha kokku ka siseventilatsiooni projekteerimisel. Et tagada tervislik sisekliima, peab eluruumide õhk pidevas ringluses olema.