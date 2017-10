Fotod: hakkajat omanikku otsib tõeline vabariigiaegne taluhäärber

Kunagise uhke taluhäärberi peahoone Põlvamaal Kirmsis on kahekorruseline püstpalkehitis, millel kokku pinda kahel korrusel kokku enam kui 230 ruutmeetrit. Esimesel korrusel on eeskoda ja trepihall teisele korrusele, väikene hoiuruum trepi all, köök, abiruum köögi kõrval, kust pääseb maakiviseintega keldrisse. Lisaks veel söögituba, kaarja verandaga esindusruum ja veel kaks tuba.

Nii söögitoas kui verandaga esindusruumis olid vanasti peegelvõlvidega krohvitud laed. Krohvitud seintel oli muuhulgas ka õrnalt aimata trafarettmustreid, mille mustrit paraku küll ei olnud võimalik enam hästi kätte saada.

Söögitoas/verandaga esindusruumis asub ka rohelisest kahhelkivist lesoga ahi, mis oli maja ostmise hetkel osaliselt katki, kuid mida on võimalik kenasti taastada.

Teisel korrusel on neli suuremat ruumi, millele lisaks kolm-neli katusealust pinda, mida on võimalik kasutada panipaikadena või põhiruumidega ühendada.

Talu juurde kuulub ligikaudu 3500ruutmeetrine talupark. Keset park laiutab võimas mitmesaja aastane tamm, maja veranda lähedal kolm pea saja-aastast elupuud, pargis lisaks palju muid põlispuid - nii tammed, pärnad, vahtrad, kased.

