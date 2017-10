Menukas suvituspiirkond tahab keelata võõrastel kinnisvara soetamise

Suurbritannias Cornwallis asuv kaluriküla Mevagissey soovib kehtestada kinnisvara ostmise keelu kõigile suvekodude otsijatele, sest tahavad, et kant jääks puutumata kinnisvaraarendustest ja et kinnisvara läheks eelkõige aastaringselt seal elavate inimeste, mitte suvitajate kätte, vahendab Daily Mail.

Mevagissey küla Cornwallis. FOTO: Topography/Scanpix

Kohalikud on mures, et külaelu sureb praeguse trendi jätkudes tasapisi lihtsalt välja: juba on 26 protsenti kogu küla kinnisvarast suvitajate käes, mis tähendab, et enamiku aastast ei ela nendes majades mitte kedagi. Kohalikud soovivad sellele trendile pidurit tõmmata ja julgustada kohalikke noori koju jääma, tagades neile eelisostuõiguse.

Uusarenduste ja suvekodude soetamise keelustamine läheb kõige suurema tõenäosusega piirkonnas rahvahääletusele. Kui Mevagissey elanikud tõesti oma tahtmise saavutavad, ei oleks küla siiski esimene koht Suurbritannias, kus säärane piirang kehtestatud. Samasugune keeld on näiteks St Ivesis.

Mevagissey külavanem James Mustoe ütleb, et tema on keeldude poolt. Ta näeb, et kohalikud noored pigem lahkuvad külas, sest suvekodude ostjad on kinnisvarahinnad lakke ajanud ja kohalikele käib oma kodukülas kodu ostmine lihtsalt üle jõu. «Aga meie eesmärk on, et siin oleks elu aastaringselt, mitte ainult suvel,» selgitab Mustoe.

Sarnaseid meeleolusid kohtab siin-seal ka Eestis. Näiteks räägib üks anonüümseks jääda sooviv Võsu elanik, et ka tema kodukülas on põliselanikud suures osas seda meelt, et suvitajaid võiks olla pisut vähem, uusarendusi ei tohiks ehitada ja tuleks luua tingimusi selleks, et piirkonnas oleks rohkem alalisi elanikke. «Ma ei ütleks, et suvitajate suhtes just vaenulikult meelestatud ollakse, aga meil muretsetakse küll sellepärast, et varsti sureb aastaringne elu Võsul üldse välja, kui see suvitajate sisseränne nii suure hooga jätkub,» ütleb ta.

Suvitajad Võsu rannas. FOTO: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA/Scanpix

