Kolm kõige närvesöövamat mööblitükki, mis IKEAst hankida võimalik

Redditis algatatud arutelust, milline on kõige raskemini kokkupandav IKEA mööblitükk, selgus, missugused on need kolm eset, mille soetamisel eelnevalt järele mõelda tasuks, kas see ikka on investeeringut väärt.

1. Narivoodid

/ IKEA

Narisid on IKEAs saadaval mitmeid, kuid Redditi kasutajate hinnangul pole juhul, kui jutt on keerukast kokkupanekust, võimalik päriselt ainult üht välja tuua. Kõik nad nõuavad kohutavalt palju aega ja vaeva, kas või juba seepärast, et oma ehituse ja eesmärgi tõttu peavad nad olema eriti kindlalt kokku pandud.

Mööblipaigaldusfirmas töötav kasutaja ütleb siiski omadest kogemustest, et kõige hullem on Stuva voodi - alati, kui nende firmas selgub, et see on vaja kokku panna, võtab see töötajad vanduma, sest on teada, et tegevust jagub tundideks.

2. Brimnesi panipaikadega voodid

/ IKEA

Üks kasutaja kurdab, et temal ja ta sõbral kulus terve pohmelline pühapäev, et kahele inimesele mõeldud Brimnesi voodi kokku panna. Kui ostad variandi, millel peatsis riiulid, läheb asi veel eriti keerukaks ja aeganõudvaks.

Samas on tegu väga praktilise ja palju kraami mahutava voodiga, nii et ilmselt tasub vaev end siiski ära.

3. Trysil voodiraam

/ IKEA

Kasutaja, kes korduvalt mitmesuguseid erinevaid IKEAst pärit mööblitükke kokku pannnud, kinnitab, et tal pole olnud nii kohutavat kogemust nagu see voodi, sest selle kokkupanek oli raske, aeganõudev ja keeruline.

Millised on sinu kõige hullemad kogemused IKEA mööbliga?