Galerii: maailma kuulsaimate kaksikute kodu on vaatamist väärt

Sarjast "Lastega kodus" tuntuks saanud kaksikud Mary-Kate ja Ashley Olsen on läbi aastate koos tegutsenud. Moeikoonidest õed on endale suutnud ka päris muljetavaldavat kinnisvara soetada, mida esiotsa jagati. Nüüd, mil mõlemal eraelu, on noorte naiste plaanid pisut muutunud ja näiteks vinge kahepeale ostetud New Yorgi penthouse otsib uut omanikku.

Mary-Kate ja Ashley Olseni New Yorgi korter. / elliman.com

Tegemist ei ole mingi tagasihoidliku noorte inimeste pesaga: ruumi on siin tervelt 500 ruutmeetrit! See on oluliselt suurem kui ühe keskmise Eesti pere eramaja. Olsenid elasid korteris sees 2009. aastast käesoleva aasta sügiseni. Nüüd on elamine 25 miljoni dollariga müügis.

Hingematvate linnavaadetega korter asub luksuslikus majas, millel on oma uksehoidja, treeningkeskus, laste mängutuba ja korralik garaaž. Korterisse tuleb eralift.

Korteris on viis tuba, neli vannituba, kamin, klaasseintega veinikülmik (mis on pilgeni täis) ja hiigelsuur mõnus köök, mis ideaalne mõnele toiduvalmistamisentusiastile. Üks tähelepanuväärsematest ruumidest on korterisuurune garderoobituba.

Vaata rohkem pilte SIIT!