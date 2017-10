IKEA uus kollektsioon on suunatud inimese neljajalgsetele sõpradele

Rootsi mööbligigandi fenomen on tuntud üle kogu maailma. Oma ajatute kollektsioonide ja eriilmeliste lahenduste poolest on ettevõte alati olnud esirinnas ning loorberitele ei kavatseta veel niipea puhkama jääda.

IKEA disainimeeskonna ning veterinaaride koostöö tulemusena on valminud kollektsioon nimega Lurvig. Kassidele ja koertele disanitud esemed on IKEA-le omaselt taskukohaste hindadega ning pilkupüüdvalt efektsed. Loomulikult on arvestatud ka loomade eripära ning vajadustega.

IKEA lemmikloomadele mõeldud kollektsioon. / smartcanucks.ca

