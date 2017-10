Kas sa arvad ära, mis peidab ennast Jamie Oliveri auto pakiruumis?

Jamie Oliveri nõudmised Briti suurimale autotootjale olid lihtsad - mees soovis autot, mis võimaldaks tal oma kokandusalaseid oskuseid proovile panna, vahendab cnbc.com. Nelja rattaga köögis on olemas kõik, mida üks paberitega kokk vajada võiks - alustades kõikvõimalikest köögiseadmetest ning lõpetades lihtsa oliiviõli pudeliga söögilaual.

Oliver teadis, et annab Land Roverile võrdlemisi kõva pähkli pureda, ent jäi lõpptulemusega siiski väga rahule, väites et auto on täiuslik lahendus talle ja ta perele.