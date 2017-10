Kulunud köögi värskendamine ei eelda tingimata paksu rahakotti

Klassikalise joonega köök on alati üks kindlamaid lahendusi – see võib füüsiliselt väsida, kuid moes on alati. FOTO: Mööblimasin

Hästi moodne on üleni valge köök, kus valge on nii mööbel kui tehnika. FOTO: a:ruut

Tumehall või must köögimööbel tammevärvi tööpindadega on praegu samuti väga trendikas. FOTO: Mööblimasin

Köögimööblit tellides võiks mõistagi langetada valikuid niimoodi, et mööbli vahetamise vajadus niipea kummitama ei tuleks. Kui õigel hetkel on õiged valikud tegemata jäänud, tasuks neid silmas pidada vähemasti mööbli värskendamisel.

Köögimööblit valmistava Mööblimasina tegevjuht Ergo Laineem soovitab tellida mööbel pikema ajalooga, end juba tõestanud firmadelt ja vältida väikesi erategijaid, kes võivad turult kaduda. Eelistada tuleks kvaliteetseid materjale ja furnituuri.

Hannes Kail mööblifirmast a:ruut soovitab materjale valides erilist tähelepanu pöörata tööpindadele: neid valides ei tasuks kokku hoida, sest tööpind saab palju vatti ja peab olema kvaliteetne. «Ideaalselt sobib kas korralik kõrgsurvelaminaat või erinevad tehiskivid, mis on saadaval väga mõistliku hinnaga,» toob ta näite. Fassaadimaterjalid võiksid tema sõnul olla kergesti hooldatavad. Värvitud pindadel võiks eelistada heledaid toone, sest näiteks musta on Kailu sõnul väga raske hooldada.

Väsimuse märke on erinevaid

Sellest, et olemasoleva köögimööbli aeg on ümber, annab Laineeme sõnul märku nii füüsiline kulumine kui ka tunne, et köögis ei ole enam mugav toimetada – puuduvad head nüüdisaegsed lahendused ja disain on aegunud. Sageli hakkavad inimesed uusi lahendusi otsima ka siis, kui ruumi on pidevalt napivõitu ja toiduvalmistamisest saab seetõttu pigem ebamugav kohustus kui meeldiv ajaviide. Üsna tõenäoline on, et näiteks kaks aastakümmet tagasi valminud köök ei vasta praegu enam pere nõudmistele ei funktsionaalsuselt ega välimuselt.

Hannes Kail lisab, et värskendamisvajadusest saab aimu ka selle põhjal, et kuluma hakanud materjalid võtavad keskmisest paremini mustust külge. «Tavaliselt siiski inimesed tüdinevad olemasolevast köögist ja tahavad lihtsalt mõningate detailidega värskust luua,» lisab ta.

Kui mööbli furnituur ja mehhanismid on veel töökorras, on üks soodsaid võimalusi välja vahetada tööpind ja kapiuksed. Laineeme sõnul tasub aga alati kaaluda, kas selline värskendamine on ikka parim võimalus. «Mõne aja möödudes vajavad ilmselt väljavahetamist ka furnituur ja mehhanismid. Lisaks pakuvad sellist võimalust ainult vähesed köögitootjad,» sõnab Laineem. Näiteks Mööblimasinast ainult uusi uksi tellida ei saa.

Hannes Kail mainib ka võimalust olemasolev mööbel üle värvida. «Oleme oma viimistlusosakonnas paljusid erakliente aidanud – köögifassaade üle värvinud ja uuendanud. Tihti vahetatakse ka uksehinged välja paremate vastu. Mõnele oleme lisanud LED-valgustuse kappide alla ja nii edasi. Võimalusi on palju,» räägib Kail.

Viska trendidele pilk peale

Enne väsinud köögi ajakohastamist tasuks uurida, mis on hetkel moes – näiteks loob moevärvidesse võõbatud vana köök kohe hulga parema üldmulje. Laineeme sõnul on praegune köökide trendivärv hall, eelistatakse matte pindu. Endiselt on menukas valge viimistlus ja käepidemeteta lahendus, samuti on moes klassika. Tööpindadest eelistatakse presskivist ja keraamilisest kivist valmistatuid.