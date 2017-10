Poolelioleva eramu soetamine - mida võtta, mida jätta?

Poolelioleva maja soetamises nähakse esmajoones sellega kaasnevat ajavõitu, aga ka imehead võimalust kujundada tulevane kodu vastavalt oma soovidele. Enne poolelioleva elamu soetamist tuleks kaaluda kõiki oma finantsilisi võimalusi - kas ja kui palju kulub elamu valmisehitamiseks ning millised on võimalused finantseeringuks.

«Poolelioleva elamu ostmisel kaalutakse erinevaid variante rekonstrueerimisest ja lõpuni ehitamisest kuni lammutamiseni, sõltuvalt konstruktsioonide seisukorrast ja eelarvest,» ütleb Luks Holding Estonia OÜ kutseline maakler Maire Luks.

Kui poolelioleva maja ostul on üsna lihtne soetamismaksumust arvestada, siis võrdlemisi keeruliseks võib sealjuures kujuneda täiendavate kulutuste hindamine. Nord Property OÜ kutselise maakleri Marju Mölderi sõnul sõltub just täiendavate kulutuste kogusummast see, kas perele on poolelioleva maja soetamine jõukohane või mitte.

Domus Kinnisvara kutseline maakler Sandra Metsa soovitab poolelioleva hoone ülevaatamisel rangelt kaasata ehitusspetsialisti, kes teab millele tähelepanu pöörata, kui endal kogemused ja teadmised puuduvad. Ainult niiviisi saab ennetada ning vältida potentsiaalseid ohumärke. Mida täpsem on ehituskalkulatsioon, seda väiksem on võimalus hilisemateks üllatusteks.

«Olenevalt majast ja selle asukohast ei tee kahju kaasata ülevaatusele ka kogenud kinnisvaramaakler, kes oskaks pöörata tähelepanu juriidilistele nüanssidele, mis ei kuulu ehitusvaldkonda, aga on samuti olulised, » ütleb Mölder.

Sandra Metsa soovitab enne poolelioleva elamu soetamist tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele: