Ülevaade: kompaktsed moodulmajad teadlikule inimesele

Palkmaja Belenus

Belenuse moodulmaja on modernne ning multifunktsionaalne, sobitudes hästi nii linnakeskkonda kui ka maale. Hoones on ühtekokku kolm magamistuba, pesuruum, saun, tehniline ruum ja koduhoolduse ruum. Lisaks on selles suur elutuba ja köök, kuhu on kavandatud ka suurte klaaspindadega otsasein, mis toob tuppa rohkelt valgust ja avarust. Välisviimistluses on hoone pikiseinad kaetud vertikaalse voodrilauaga, mis annab klassikalisele palkseinale uue vormi.

Elumaja Maya

See hubane 2-korruseline elumaja paistab samuti silma oma avaruse ja ruumikuse poolest. Maja esimesel korrusel asub avatud köök koos avara elutoaga. Lisaks tualetile ja vannitoale on majas ka saun ning suur väliterass. Majas on ühtekokku kolm magamistuba, millest suurimal on ka omaette rõdu.

Valmismaja Sebastian

See kompaktne maja valmib 99% ulatuses tehases ning tuuakse seejärel kinnistule autotranspordiga kohale. Kraanaga tõstetakse maja ettevalmistatud elemendid postvundamendile ning ühendatakse esmavajalike kommunikatsioonidega (elekter, vesi, kanalisatsioon). Majale on antud kaks aastat garantiid, võimalusega tulevikus majale veel lisamooduleid külge panna.

Camilla elumaja

Camilla puhul on tegemist ruumika 2-korruselise elumajaga, millel on mugav planeering ning rohkelt lisavõimalusi. Hoone esimesel korrusel asub suur elutuba, läbikäidav köök ning magamistuba, mida on võimalik muuhulgas ka kontoriruumina kasutada. Lisaks asuvad samal korrusel majandusruum, tualett, pesuruum ja saun. Maja teiselt korruselt leiad avara trepihalli, kolm magamistuba, suure vannitoa, panipaiga ja rõdu.

Nordic Compact 115 elumaja

Skandinaavia kargest loodusest inspireeritud elumaja on minimalistlik ning nutikalt funktsionaalne. B-energiaklassiga elamulahendus on elegantne, keskkonnasõbralik ja taskukohase hinnaga. Maja koosneb avarast peamoodulist, millele lisaks on erineva funktsiooniga lisamooduleid, mille abil saad luua rohkelt plaanilahendusi sõltuvalt oma soovist ning krundi iseärasustest.