Tallinn paneb korterelamute rõdude ja varikatuste renoveerimisele õla alla

Igal eluaseme omanikul, kortermaja puhul korteriühistul, lasub kohustus tagada ehitise vastavus õigusaktidest tulenevatele nõuetele, sealhulgas ehitise ohutus.

Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt läbiviidud uuringute kohaselt on Tallinna korterelamute rõdude ja varikatuste seisukord üsna kehv. Raudbetoonist rõdupiirded on sageli niivõrd halvas seisukorras, et võivad lausa varinguid põhjustada.

«Näiteks on rõdude esipaneelide kinnitustes ilmnenud selliseid puudusi, mis võivad kaasa tuua esipaneeli varingu, mistõttu tuleks neid tugevdada kohe,» ütleb Tallinna Linnavaraameti juhataja Einike Uri.

Varingud on tingitud ennekõike kehvast ehitusaegsest ehituskvaliteedist aga ka puudulikust ehitusaegsest järelevalvest. Ebapiisavad hooldus- ja remonditööd on samuti jätnud oma jälje.

Uri kinnitab, et Tallinna Linnavaraamet on eelnõu koostamisel konsulteerinud paljude ekspertidega, sealhulgas ka korteriühistute esindajatega. «Ekspertide hinnangul on selline meede vajalik ja eelkõige enne 1993. aastat ehitatud korterelamute rõdude ja varikatuste seisukorra kontrollimiseks,» ütleb Uri.

Kes siis saavad toetust?

Kui Äriregistri andmetel on Tallinnas 4019 registreeritud korteriühistut, siis kõikide prognooside järgi peaks neist toetuse saama kuni 3500 elamut. Toetuse maksimaalmäär saab olema kuni 70% ekspertiisi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot korterelamu kohta, tõdeb Uri.

«Paneelmajad püsivad veel väga kaua, kui nende eest hästi hoolitseda,» kinnitab abilinnapea Eha Võrk. Eriti oluline on sealjuures rõdude hüdroisolatsiooni ja servaplekkide korrashoid ning rõduservade õigeaegne remont. Samuti on terava pilgu all terasest ühenduselementide ja rõdupiirete korrosioonikaitse.

Toetuse eesmärk on eelkõige juhtida korteriühistute tähelepanu rõdude, lodžade ja varikatuste seisukorrale.