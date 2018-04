Kogemus: kuidas ma eraisikuna professionaalselt kinnisvara müüsin

1. Tuleb meeles pidada, et avarad ja puhtad ruumid võimaldavad uuel koduomanikul kiiremini sisse kolida, seega vaata kriitilise pilguga kodus ringi ja eemalda liigsed asjad. Meie eemaldasime enne piltide tegemist seintelt fotod ja lapse mängnurk sai koomale tõmmatud, vaip elutoast kokku rullitud, köögikappidelt ja kapi otsest ülearused asjad kokku pakitud, et ruumid tunduksid avaramad.

2. Vaata väga kriitilise pilguga üle kriimud, kraapsud, naelaaugud seintes. Ikka koguneb aastatega elades kodudesse erinevate pildiraamide auke, tõenäoliselt on pesurest või lapsed jätnud seintele ja põrdale kriime ja plekke. Meie ostsime ehituspoest potsiku peenpahtlit, liivapaberit, värsket värvi ja põrandavaha - tulemus oli palju värskem ja puhtam kodu, kus ostja saab tunda, et ta saab kohe sisse kolida, mitte ei pea kohe remondist alustama.

3. Piltide tegemisele keskendusin täie tõsidusega. Olin seisukohal, et minu kodu peab piltidel välja nägema nagu hotellituba või mõni Airbnb puhkusekorter, kuhu ma tahaks minna. Tegin korteri pildid telefoniga, aga seejuures pöörasin väga tähelepanu piisavale valgusele elamises. Tegin pilte korterist ka kell seitse hommikul, sest siis paistis olulistesse ruumidesse kõige enam päikest sisse. Vannitoast koristasin liigsed kreemid ja šampoonid ning viisin sinna mõned kunsttaimed, et värskust oleks rohkem. Rullisin saunalavale saunalinad ja kaunistasin lilledega. Pesumasinale sättisin puudritopsi ja kauni lõhnaõlipudeli. Lisasin kuulutuse erinevates aastaaegadest pilte, siis kui sirelid õitsevad, suveõhtu päikeseloojang, koduümbruse jalutuskäikude pildid spordiradadest, ümbruskonnast.

4. Meie ei müünud kinnisvara, meie müüsime kodu. Kirjuta kuulutusse, miks sulle see kodu meeldib. Meile meeldisid meie naabrid, turvaline trepikoda, meile meeldis naabruskond, mis oli vaikne ja peresõbralik, meile meeldis vaade aknast ja korteri planeering, palju kapipinda ja panipaik. Meie korteril oli nii suur rõdu, et seal sai sõpradega suveõhtutel grillida ja chillida. Meile meeldis see, et meie kahetoaline ei jäänud kohe kitsaks, ka siis kui perre tuli laps. Meile meeldisid lähedal asuvad restoranid, mis jäid jalutuskäigu kaugusele ja spordirajad, kus joosta ja rattaga sõita. Me kirjutasime oma kuulutusse just seda, mis teeb korterist kodu ja miks.