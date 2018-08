Kas valmisköökidele tasub üldse oma raha kulutada?

Elukutseline köögikujundaja Hiie Härm ütleb, et uut kööki plaaneerides tuleb lisaks köögimööbli asetusele ja funktsionaalsusele silmas pidada ka oma pere eelarvet. «Kui suur on summa, mida saab köögi peale kulutada? Ning teiseks – kui palju ollakse valmis ise tööd tegema köögi planeerimise osas,» ütleb ta.

Ta usub, et sellised valmislahendused väga pika elueaga ei ole. «Mul endal puudub kogemus IKEA köögimööbli kasutamisega, kuid kaldun arvama, et kümmet aastat see välja ei vea. Samas, elu ja olme areneb meie ümber nii kiiresti, et võib olla juba viie aasta pärast on leiutatud sellised köögiseadmed, mis lihtsustavad meie igapäevaseid toimetusi märgatavalt ning nende soetamiseks on vajalik ka uus köögimööbel. Siis on kergem seda teha, kui eelmine köök ei maksnud hingehinda,» leiab Hiie ka lühikeses elueas üht-teist positiivset.

Riske jagub

Peamised riskid sellise valmis või osaliselt valmis mööbli ostmisel on see, et mõõdud ei pruugi sobida. «Seinad on kõverad ning mööbel ei sobitu nende vahele, aga varuruumi pole ka arvestatud. Selle riski maandamiseks võiks kohapeal lasta oma köögimööbli plaani konsultandil üle vaadata. Oma kodu mõõdud ka kaasa võtta,» soovitab Hiie.

Teise miinusena näeb ta oskamatusest tulenevaid vigu, mille tõttu on hiljem kööki väga halb kasutada. «Näiteks on nurgaga köök, kus paremal on valamu ja vasakul, teises seinas on kohe nõudepesumasin. Aga selle peale ei tulda, et valamu ees seistes ei saa nõudepesumasina uks olla avatud, et sinna kohe loputatud nõud ära panna. Ka selles osas peaks aitama kohapealne konsultant,» toob ta näite.

Kolmandaks peab selle köögi ka ise kokku panema. «Juhendid on küll kaasas ja tundub, et asi on lihtne, kuid köögimööbli paigaldamisel tuleb arvestada, et põrand võib olla pisut viltu ning siis tuleb mööbel loodiga sirgeks ajada; nurgad võivad olla kõverad, mitte täisnurksed ning siis jääb töötasapinna ja seina vahele pragu; ka seinakapid peavad olema kõik ühtlaselt sirgel joonel; õigesti peab planeerima ja hiljem paigaldama vee äravooluava ja veetorude asetust valamukapis. Teadma peab asjaolu, et nõudepesumasina taga ei tohi olla ühtegi toru ega elektripistikut. Hea oleks omada köögimööbli paigaldajat oma tutvusringkonnas,» soovitab Hiie.

Kasutuskohti ikka leiab

Hiie ütleb, et valmislahendustest IKEA mööbli kvaliteeti ta väga halvaks ei hinda - sellisel juhul seda lihtsalt nii palju ei ostetaks nagu praegu näha võib. Küll aga ei sobi see kindlasti kõikjale: kui köögiotsijal on kindel soov näiteks tööpinnana kasutada kalleid materjale, graniiti või kvartsi, siis nendega odav IKEA mööbel hästi kokku ei passi.

Uue maja puhul, millesse panustatakse palju aega ja finantse, IKEA köögimööbel hästi sobida ei pruugi, sest seal on vaja siiski disanida täpselt maja mõõtudele ja pere vajadustele sobiv köögimööbel.

«IKEAst ostetud köök sobib kindlasti tudengikorterisse ja ka oma esimesse kodusse (kui see ei ole just disainprojekti järgi tehtud suur maja), samuti maakodusse passib seda tüüpi köök hästi,» usub Hiie.