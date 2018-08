8 asja, mida inimesed vaid üksi kodus olles teha julgevad

Tegevusi, mida inimesed teiste juuresolekul häbitunde pärast teha ei taha, on päris palju ja nende veidruseaste oleneb sügavalt inimesest endast, sõltudes sellest, kui väga kinni me teiste arvamuses oleme. Kuid väga paljudel juhtudel tegeletakse üksi kodus millegagi järgnevast loetelust - vähemasti nii kinnitavad Redditi kasutajad.

Ja me ei räägi sellest, et tuled korraks alasti pesemast, vaid tundidepikkusest põhimõttelisest alastiviibimisest. Hommikusöök või telerivaatamine on hoopis teistsugused, kui riided seljas pole.