3 asja, mida ise oma kodu müües mingil juhul öelda ei tohi

Muidugi on sul mingi kindel ettekujutus, mis hinnaga ideaalis kodu müüa tahaksid, aga väga vähesed jõuavad päriselt selle hinnaga tehinguni ja enamasti on nende näol tegu realistidega, kes juba eos pannud varale soovitust kõrgema hinna, et siis kauplemise järel saada kätte see summa, mida päriselt tahetud. Ära hirmuta võimalikku ostjat resoluutsusega eemale - kuula tema pakkumine ära.

Miski pole ideaalne. Päris kindlasti on ka sinu kodul puudusi ja nendest ausalt rääkimine mõjub ostjale pigem julgustavalt. Kuid oska piiri pidada: sa ei pea lugema üles päris kõike pisimagi detailini, piisab suurematest puudustest. Kui lähed väga üksikasjalikuks, tekib ostjal tunne, et pakud müügiks tõelist sara.

See, et sina oled marmorist töötasapinnale meeletult kulutanud, ei tähenda, et see peaks su kodu ostjale kuidagi meelepärasemaks või väärtuslikumaks muutma. Võib-olla ta ei salli marmorit? See ei tõsta su kodu väärtust, väärtuse paneb suures osas paika ikkagi asukoht ja teiste sarnaste pakkumiste hind.