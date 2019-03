Fotod: venelaste väga kiiresti ehitatud väga soodne maja

Tegemist pole kahtlemata mingi minimajaga: Moskva lähedal asuval õdusal majal on pinda tervelt 110 ruutmeetrit, kokku on majas kaheksa tuba.

FOTO: Bio Architects

Tegemist on Venemaa arhitektuuribüroo Bio Architects moodulmajaga: esimesel aastal ostis majaomanikest noorpaar neilt 40-ruutmeetrise kodukese ja kui seda aasta aega testitud oli, otsustasid noored kodu laiendada 108 ruutmeetrini.

FOTO: Bio Architects

FOTO: Bio Architects

Kui tulevikus tekib soov ja vajadus elamist veelgi laiendada, on see väga vähese vaevaga teostatav: see ongi moodulmajade võlu.

FOTO: Bio Architects

Kuna ameerikaliku metsamaja välimusega kodul on väga palju klaaspinda, kahtlesid noored alguses, kas see Venemaa kohati küllalt karmile talvele ikka vastu peab, kuid esimene talv uues elamises veenis neid, et see pole midagi, mille pärast muret tunda. Tänu paljudele akendele on neil kodus ohtralt loomulikku valgust.

FOTO: Bio Architects

FOTO: Bio Architects

Maja püstitamiseks kulus kokku kümme päeva ja omanikele on see maksma läinud vaid 80 000 eurot, mis on linna servas asuva eramaja kohta äärmiselt soodne.