Aia naabri majale liiga lähedale ehitanud pensionär võib kodu kaotada

1998. aastast Ian Goble´iga kõrvuti elanud Alex ütleb, et nendevahelised suhted on alati head olnud, seda üllatavam praegune olukord talle on. Mehe sõnul on ta korduvalt nende kodul silma peal hoidnud, kui naabripere puhkusel viibis, ja nende kasse toitnud.