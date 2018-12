10 jõulukaunistust, mida oma kodus kindlasti kasutada ei tohiks

Schabby chic stiil

FOTO: www.flickr.com

Selle stiili kasutamiseks peab olema väga osav ja väga hea silmaga. Paljud tavainimesed seda pole, nii et tulemus saab pigem väga halb kui väga efektne.

Kunstlumi

FOTO: www.flickr.com

Ka seda peab oskama kasutada. Kui sellele liiale minna, on tulemus pigem odavamapoolne. Kui väga tahad, kasuta seda kuuse peal, aga mitte mujal.

Jõulukuulidest lauakaunistused

FOTO: www.flickr.com

Odavad jõulukuulid, mis keset lauda kaussi või purki kuhjatud, ei näe head välja. Mitte sellepärast, et need poleks pealevaadates ilusad, vaid lihtsalt sellepärast, et sellise kaunistuse kasuks otsustamine näitab fantaasiavaesust.

Klaaspurgid

FOTO: www.flickr.com

Aitab nüüd juba ka sellest, klaaspurgid on ennast ammendanud. Nii küünlaalustena kui ka kodutehtud lumekuulidena, kus purgi sisse on mingi talvestseen loodud. Neid on lihtsalt liiga palju ja nad on juba kõiki liiga ära tüüdanud.

Alternatiivsed jõulupuud

FOTO: www.flickr.com

Kõik, mis imiteerib kuuse kuju tegelikult kuusk olemata, on täiesti välistatud. Olgu selleks jõulutuledest seinale teibitud puu, euroalustest ehitatud kuuseimiteerija või tahvelseinale kriidiga joonistatud kuusk - kõik see on välistatud. Kui ruumi on vähe, osta potikuusk või muretse vaasi kuuseoksad.

Rohelise, punase ja valgega piirdumine

FOTO: www.flickr.com

Muidugi on see klassikaline valik, aga miks ei võiks vahel harvagi kastist välja mõelda ja muid värve kasutada? Katseta näiteks sinist, valget ja kuldset või kulda ja pronksi.

Elutute värvide kasutamine

FOTO: www.flickr.com

Jõulud pole aeg, mil kasutada halle dekoratsioone. Mõni üksik ülejäänuga komplekti sobiv hall kaunistus on täiesti omal kohal, kuid püüa piiri pidada ja ka muid kaunistusi kasutada. Hall sobib näiteks väga hästi punasega kokku.

Liiga palju entusiasmi

FOTO: www.flickr.com

Pühade ülistamise ja kodukaunistamisega ei pea üle piiri minema. Püüa tajuda ära, millal on aeg punkt panna.

Kuuseehted igal pool

FOTO: www.flickr.com

Ära riputa neid aknale ja ukse kohale, ära laota kaussidesse ja kõikjale üle elamise. Kuuseehted käivad kuuse külge ja sinna nad jäägugi.

Täispuhutavad õuedekoratsioonid

FOTO: www.flickr.com