Väga levinud sisustusviga, mis jätab kodust imeliku mulje

Sisearhitekt Ilse Crawford räägib Huffington Posti veergudel, et tänapäeval, mil kõigil on võimalik end vähese vaevaga viimaste sisekujundustrendidega kurssi viia, kipub see eksimus eriti kergesti sisse lipsama. Pinterestist ja muudest keskkondadest endale inspiratsiooni ammutanud inimesed soovivad koju kõike, mis ideid hankides vähegi meeli köitis, ja kodu sisustama asudes kõiki neid trende ka järgitakse. Selle tulemuseks on aga elamine, millel pole mingit õiget nägu. Lühidalt öeldes püütakse oma koju pigistada kõike meeldivat selle asemel, et valida välja üks kõige meeldivam ja sellele truuks jääda.