Foto: kas sina saad aru, millega selle maja ehitusel karmilt eksitud on?

Redditi kasutajate parim selgitus asjale on, et tegu on näidismajaga, mille sissesõidutee on mingil põhjusel teadlikult valesti ehitatud seniks, kuni kõik piirkonna elamud maha on müüdud, ning seejärel tehakse ka see enne müüki korda. Paljud jäävad selle selgitusega nõusse, kuniks üks oma sõnul 13 aastat kinnisvaravaldkonnas tegutsenud kasutaja kirjutab, et pole oma karjääri jooksul veel kordagi näinud näidismaja, mis esiotsa nimelt valesti ehitatud oleks, et seda siis pärast kohendama hakata.