Sisearhitekt: eestlane peaks oma kodu rajades säilitama kainet talupojamõistust

Sisearhitekt Ivi-Els Schneider ütleb, et kuigi oleme pikalt elanud võõra võimu all napppides tingimustes, ei peaks me välisilmast oma kodu rajades nii tohutult vaimustuma, vaid peaksime silmas pidama, mis on ühele tõelisele Eesti kodule tegelikult omane.