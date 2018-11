Video: kaks meest ehitasid kodu vanasse vaatetorni

Metsatulekahjude avastamise tarbeks ehitatud vaatetornid olid Dallasest pärit Dabney Tompkinsile ja Alan Colleyle ammused tuttavad – nad rentisid mahajäetud torne nädalalõppudeks, et looduses aega veeta. Linnaelust väsinud mehed tundsid aga, et tahaksid loodusele lähemale. Esialgu koliti Dallasest Portlandi, kuid seegi polnud piisav. Lõpuks said nad aru, mida tegelikult igatsevad: elu keset loodust, mõnes sellises vaatetornis, mis kohandatud aastaringseks elamiseks. Ja seda nad tegidki.

«Umbes poolteist aastat tagasi astusime täiesti vastutustundetu sammu. Tulime töölt ära ja kolisime siia. Esialgu plaanisime siia jääda aastaks, sest arvasime, et see on meie jaoks liiga isoleeritud, liiga rustikaalne, liiga igav. Aga enam ei taha me kusagile kolida,» räägib Tompkins.

Veidi alla 40 ruutmeetri suuruses kodus on köök, avatud elutuba ja laealune magamistuba. Kuigi katusealust pinda on vähe, on neil suur terrass ja aiamaa, kus nad ise oma toitu kasvatavad.

Elektrienergia saab kodu päikesepaneelide abil.

Tavalisest kodust eristab vaatetorni-kodu veel seegi, et veega tualettruumi neil ei ole – seda asendab kuivkäimla maapinnal. Ka vannituba ei kuulu katusealuse pinna sisse – dušši saab võtta terrassil.

«Minu lemmikaeg pesemiseks on siis, kui väljas sajab, ja ma pean läbi lume pesema kõndima. Siis panen kuuma vee voolama ja ongi paradiis,» ütleb Tompkins.